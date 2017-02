Man redt leven van hond met mond-op-mondbeademing

Trevor Jackson (57) is stapelgek op zijn hond Princess. Toen zij onlangs in elkaar zakte twijfelde hij dan ook geen moment: hij gaf haar mond-op-mondbeademing en wist daarmee het leven van de hond te redden.

”Ik opende haar mond en stak in feite mijn hoofd erin en begon met blazen”, vertelt de man. ”Ik zag Princess doodgaan, dat was doodeng. Ze liep blauw aan, ik probeerde haar in leven te houden.”

Bedanken

Hij verrichtte zijn daad op de achterbank van de auto van 2 vrouwen die hem een lift gaven naar de dierenarts. Ondertussen probeerde hij zijn hond wakker te houden. Jackson is nu op zoek naar de vrouwen om ze te bedanken dat zijn hond nog leeft.

⭐️ #Uk • Quick-thinking dog lover gives pet the kiss of life: Trevor Jackson, 57, was out walking greyhound… https://t.co/YIA4jkEwWa pic.twitter.com/TzrhmBba4w — Kazi UK™ 🇬🇧 (@Kazi_UK) 5 februari 2017

