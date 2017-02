Man krijgt nieuw gezicht na mislukte zelfmoordpoging en het resultaat is verbluffend

De Amerikaanse Andy Sandness probeerde zich vlak voor kerst in 2006 van het leven te beroven. Met een geweer schoot hij zichzelf in het gezicht, maar op het moment dat hij te trekker overhaalde realiseerde hij zich hij een vergissing had gemaakt.

Toen de hulpdiensten arriveerden smeekte hij hun om hem niet te laten sterven.

Schade gezicht

Andy werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht waar bleek dat de kogel enorme schade had aangericht in zijn gezicht. Hij had geen neus en kaak meer, zijn mond was weggeblazen en hij zag bijna niks meer met zijn linkeroog. Ook kon hij alleen nog maar ademen en eten via buisjes.

Gezichtsreconstructie

Plastisch chirurg Samir Mardini van de Mayo Clinic beloofde Andy dat hij er alles aan zou doen om zijn gezicht zo goed mogelijk te reconstrueren. De chirurg haalde het dode weefsel en de verbrijzelde botten weg en herstelde het een en ander met titanium platen schroeven. Een deel van Andy’s kaak werd gereconstrueerd met been en spierweefsel uit zijn heup en been. Het team van chirurgen boekte resultaat, maar kon helaas geen wonderen verrichten.

Doodongelukkig

Na 8 operaties mocht Andy eindelijk naar huis. Eenmaal thuis was hij echter doodongelukkig. Hij schaamde zich voor hoe hij eruit zag en dekte alle spiegels in zijn huis af. Naar buiten gaan durfde hij niet, omdat hij overal werd nagekeken. Andy verhuisde uiteindelijk naar een afgelegen huis in de bergen, waar niemand hem nog kon zien.

Telefoontje

In de lente van 2012 kreeg Andy een telefoontje die zijn hele leven zou veranderen. Plastisch chirurg Mardini vertelde hem dat de Mayo Clinic was begonnen met een gezichtstransplantatieprogramma en dat Andy hier de ideale kandidaat voor zou zijn. De procedure was echter niet zonder risico’s: de operatie was pas 20 keer eerder uitgevoerd en Andy zou de rest van zijn leven waarschijnlijk medicijnen tegen afstotingsverschijnselen moeten nemen.

Gezichtstransplantatie

Toch aarzelde Andy geen moment. ”Niet als je eruit ziet zoals ik”, vertelt hij. Andy kreeg het gezicht van de 21-jarige Calen Ross die zelfmoord had gepleegd. Ross had zich opgegeven voor orgaandonatie en zijn 8 maanden zwangere vrouw Lily (19) gaf dan ook groen licht voor een gezichtstransplantatie. ”Ik was eerst sceptisch”, vertelde ze. ”Ik wilde niet het risico lopen om ooit het gezicht van Calen tegen te komen. Maar ik werd gerustgesteld. De patient zou zijn eigen voorhoofd en ogen houden en hij zou onherkenbaar zijn.”

Nieuw gezicht

Zo’n 3 weken na de operatie zag Andy voor het eerst zijn nieuwe gezicht. Na een operatie van maar liefst 56 uur had hij een nieuwe neus, wangen, mond, lippen, kaken, kin en tanden gekregen. Het resultaat overtrof zijn stoutste verwachtingen. ”Weer een neus en een echte mond hebben is geweldig”, vertelt hij. ”Mijn nieuwe looks zijn een bonus. Ik leerde namelijk opnieuw spreken met mijn nieuwe tong en kan weer ruiken en ademen als vroeger. Heerlijk.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Dailymail. Beeld: KIJK