Man probeert op creatieve manier onder parkeerkosten uit te komen

Wat doe je als je je auto wilt parkeren, maar daarvoor niet wilt betalen? Je maakt een parkeerschijf op batterijen. Dat was althans de creatieve gedachte van een man uit het Belgische Sint-Gillis.

De man wilde zijn auto parkeren in een gebied waar een parkeerschijf verplicht is. Omdat hij er langer wilde staan dan toegestaan, besloot hij een batterij achter zijn schijf te monteren, waardoor de tijd automatisch zou verschuiven. Helaas viel het de parkeerwachters op dat er iets achter geplakt zat en werd de eigenaar opgespoord. De man zal zich bij de politierechter moeten verantwoorden en mogelijk wordt zelfs zijn rijbewijs ingetrokken. De parkeerschijf is uiteraard in beslag genomen.

PV voor man die parkeerschijf met batterij gebruikte. https://t.co/2Rwnhs3BvN pic.twitter.com/iveI3HmdhE — RTV VANDAAG (@RTV_Vandaag) 3 februari 2017

Bron: Lindanieuws.nl. Beeld: iStock