Man schreeuwt in put om echo te horen, maar krijgt dan de schrik van zijn leven

Toen Izaak (19) tijdens het wandelen een oude put tegenkwam, leek het hem wel leuk om er in te roepen. Izaak ging er vanuit dat hij een echo terug zou horen, maar tot zijn grote verbazing hoorde hij iemand vanuit de put naar hem terug schreeuwen.

Het was de 51-jarige James, die al ruim een maand in de put gevangen zat nadat hij zijn enkel had bezeerd. De politie was al een maand naar de man op zoek, maar tot op heden zonder succes. Dankzij Izaak kon James uiteindelijk toch nog worden gevonden.

”Doodsbang”

Izaak Eglington Watts was in het bos aan het wandelen met zijn vriendin Emily in het Engelse Plymbridge. Toen het stel langs een verlaten gebouw liep, besloot Izaak er een kijkje te nemen. Toen hij stuitte op een donker gat besloot hij er in te roepen. In plaats van een echo kreeg hij echter een antwoord terug. ”Ik was absoluut doodsbang. Ik had geen antwoord verwacht, maar ik ben zo blij dat hij gevonden is”, aldus Izaak.

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: Twitter/KIJK