Oeps: man uit Tilburg per ongeluk doodverklaard

Een nog springlevende man uit Tilburg kreeg vrijdag nogal merkwaardige post in zijn brievenbus. In een brief van zorgverzekeraar CZ werd hij dood verklaard en zijn partner gecondoleerd. Een foutje, volgens CZ.

Het ging allemaal mis toen de man van zorgverzekeraar wilde veranderen.

”Dom en slordig”

“Natuurlijk schrik je er wel even van, maar het is vooral dom en slordig van CZ”, zegt Steur tegen Omroep Brabant. “Er zat ook nog een folder bij met acties die mijn partner moest ondernemen vanwege mijn overlijden.”

Verkeerde code

Volgens de zorgverzekeraar gaat het om een menselijke fout. “Waarschijnlijk heeft de opzegging van meneer Steur per ongeluk een foute code meegekregen in het systeem. Dat is uiteraard heel vervelend.” CZ laat verder weten met een ‘passende oplossing’ te komen.

