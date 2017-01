Man vreest dat zijn voet aan het afsterven is, maar de waarheid blijkt hilarisch

Toen de Schotse Michael Onorati ’s ochtends uit bed stapte, schrok hij zich wezenloos. Zijn voet was ’s nachts helemaal zwart geworden. Michael vreesde dat zijn voet aan het afsterven was, maar kon na een half uur opgelucht ademhalen toen hij ontdekte wat er werkelijk aan de hand was.

Michael dacht dat hij last had van het Fenomeen van Raynaud, waarbij de handen of voeten verkleuren doordat het bloed in je bloedvaten niet goed doorstroomt. “Ik scheet in mijn broek voor zo’n 30 minuten. Toen kwam ik erachter dat mijn vrouw mijn sok had gebruikt als handschoen om haar zelfbruiner mee op te smeren…”

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Michael Onorati

