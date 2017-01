Verschrikkelijk: man rijdt eigen vrouw dood op parkeerplaats

Het verschrikkelijkste dat je kan overkomen, gebeurde met een man uit het Belgische Malle. Hij heeft op een parkeerplaats van een revalidatiecentrum in Zandhoven zijn eigen vrouw doodgereden.

Omdat de man via de kant van de bestuurder de auto niet in kon, stapte hij aan de passagierskant in. Zijn vrouw bleef buiten wachten tot haar man in de auto zat. Toen de man achter het stuur zat, schoot de auto opeens achteruit en botste op een bestelwagen. De man schakelde snel terug en reed de auto toen vooruit, maar reed zijn vrouw die stond te wachten toen aan.

Hoofdwond

De vrouw liep daarbij een hoofdwond op die haar door bloedverdunners fataal werd. Slechts een paar uur na het ongeluk overleed de vrouw in het ziekenhuis aan de gevolgen van het ongeluk. Het stel werkte al jaren als vrijwilligers bij het zorgcentrum en de medewerkers van het centrum zijn dan ook geschokt: “We kennen de familie al jaren als trouwe medewerkers en het verlies is dan ook verschrikkelijk. Zeker voor haar echtgenoot en kinderen en de vrijwilligers die met haar hebben samengewerkt”, zegt de directeur van het centrum tegen HLN.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock.