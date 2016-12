Mannen met déze namen hebben grote kans om opa te worden in 2017

We denken allemaal dat vrouwen niet kunnen wachten tot ze kleinkinderen krijgen, maar stiekem vinden veel mannen het ook heel leuk om opa te worden. Staat de naam van jouw man in het rijtje? Dan wordt het spannend…

Hoe kunnen wij nou weten wanneer jouw man opa wordt? Nou, daarvoor hebben we de gemiddelde leeftijd waarop mannen opa worden gebruikt. Mannen krijgen gemiddeld op hun 54ste hun eerste kleinkind. Als je dan kijkt naar de populairste namen in 1963, dan kun je voorspellen welke mannen volgend jaar een kleinkind krijgen. Dat moet je natuurlijk wel met een korreltje zout nemen, maar het is toch leuk om te kijken of de naam van jouw man of vader in het lijstje staat:

Johannes Jan Cornelis Hendrik Petrus Peter Ronald Willem Robert Franciscus Wilhelmus Antonius Gerardus Gerrit Pieter Adrianus Jacobus René Hendrikus Marcel

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Man door het dolle heen om babynieuws.



Bron: Meertens Instituut. Beeld: iStock