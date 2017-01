Mannen die het vaakst trouw zijn hebben meestal dít sterrenbeeld

Op zoek naar een nieuwe liefde of stiekem benieuwd of jouw partner wel echt zo betrouwbaar is? Zijn sterrenbeeld kan je een hoop vertellen.

Uit onderzoek van de datingsite Victoria Milan blijkt namelijk dat mannen die het sterrenbeeld Boogschutter hebben de trouwste partners zijn. Is jouw partner jarig tussen 22 november en 21 december? Dan heb je het getroffen met een trouwe man. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen en is echt niet elke man met een ander sterrenbeeld niet trouw (of elke man die een Boogschutter is wel trouw).

Vragen

Maar hoe zijn ze hier dan achter gekomen? Gebruikers van de datingsite beantwoorden vragen over hoe trouw ze zijn en vulden hierbij ook hun geboortedatum in. Daaruit bleek dus dat de Boogschutter het betrouwbaarst zou zijn. Is jouw partner een Waterman? Uit het onderzoek bleek dat zij het niet vaak bij één partner houden. Toch is het sterrenbeeld wat ons betreft geen excuus om niet trouw te zijn. Dus mocht iemand dat ooit een keer als smoes willen gebruiken…

