Mareike viel 45 kilo af dankzij bijzondere “hulp” van haar kinderen

De Amerikaanse Mareike was chocoladeverslaafd en woog op haar zwaarst 110 kilo. Ze was doodongelukkig, maar had als drukbezette moeder geen tijd om te sporten.

Drukke mama’s

Moeders herkennen vast Mareikes probleem: wie het grootste gedeelte van de tijd voor de kinderen zorgt, slaat weleens een maaltijd over, trekt snel iets ongezonds uit de kast en heeft zeker geen tijd om te bewegen.

Mareike was net zo. Tot ze een foto van haarzelf zag met haar kinderen. “Ik wist dat ik overgewicht had, maar pas toen ik die foto zag wist ik dat ik in actie moest komen. Ik herinner me dat moment in de tuin nog heel helder: ik móest zitten, omdat ik gewoonweg te moe was om te staan. Later gingen opeens alle alarmbellen af in mijn hoofd. Er moest iets veranderen.”

Bijzondere gewichtjes

De wil om kilo’s te verliezen zette Mareike aan het denken, want als drukbezette moeder moest ze met een creatieve oplossing komen om te bewegen terwijl ze tegelijkertijd de kleintjes in de gaten moest kunnen houden.

De mama kwam toen op het lumineuze idee om haar kinderen te gebruiken tijdens het sporten: als gewichtjes. Terwijl Mareike squatte, zaten haar dochters op haar rug. Al ze kilo’s moest liften, tilde ze een van haar kindjes op. En het werkte: voor ze het wist was Mareike bijna 45 kilo kwijt.

Nieuwe levensstijl

Voor Mareike was het de perfecte oplossing: naar mate ze sterker werd had ze zwaardere gewichtjes nodig en haar kinderen groeiden als kool. Sterker nog, de meisjes vinden het geweldig om te sporten met moeder: “Als ik yoga wil doen vinden ze dat saai en willen ze liever dat ik burpees met ze ga doen,” lacht Mareike.

Het bleef natuurlijk niet alleen bij bewegen. Mareike paste haar eetpatroon aan op haar nieuwe beweegpatroon en liet de chocolade achterwege. Mareike is ondertussen bijna de helft van haar voormalige gewicht kwijt en is gelukkiger dan ooit. “Ik heb wel wat hangend vel, maar dat maakt me niet uit. Ik heb hier hard voor gewerkt en die sporen mogen mensen best zien.”

Benieuwd hoe Mareike sport met haar kinderen? Ze deelt regelmatig video’s als onderstaande op haar eigen Facebook.

