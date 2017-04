Zó zag Marijke Helwegen er vroeger uit

Marijke Helwegen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze regelmatig een bezoekje brengt aan de plastisch chirurg. De vrouw lijkt dus maar niet ouder te worden, maar als je een jeugdfoto van de vrouw ziet dan zie je dat het toch wel zo is.

In de video vertelt Marijke over haar heftige jeugd. Doordat haar ouders haar het gevoel gaven dat ze niet goed genoeg was, kreeg ze anorexia. Gelukkig is ze daar inmiddels overheen en herkennen we haar als de vrolijke dame met getuite lipjes. En dat is heel iemand anders dan het meisje dat ze jaren geleden was, zien we in de video.

Beeld: Brunopress