Marina deelt haar echtgenoot met 2 andere vrouwen

Marina Morrison is de 3e echtgenote van Abel. Haar bovenbuurvrouw Suzy (36) en naaste buurvrouw Beth (37) zijn ook met hem getrouwd. De Morrisons wonen in Rockland Ranch, een afgelegen plek in Utah waar 15 gezinnen volgens mormoons gebruik samenleven.

Bijna de helft van die gemeenschap beoefent polygamie, naar het idee van stichter Bob Foster. De leerkracht verwekte in totaal 38 kinderen bij zijn 3 vrouwen.

De Morrisons hebben met zijn vieren 12 nakomelingen. Om vooroordelen de wereld uit te helpen, lieten ze samen met nog een andere familie een jaar lang camera’s in hun huis toe. Dat resulteerde in een 4-delige documentaire Three Wives, One Husband die te zien zal zijn op Channel 4.

Dat het niet altijd makkelijk is, vertelt Marina al meteen. Om de 3 dagen gaat ze niet vóór 1 uur ’s nachts naar bed, zodat ze niet het risico loopt haar man Abel te horen vrijen met een van de 2 andere vrouwen. “Ik probeer mijn onzekerheid te overwinnen en er niet te veel bij stil te staan,” zegt ze daarover.

Het eerste huwelijk

Abel en zijn eerste vrouw Suzy waren nog tieners toen ze elkaar leerden kennen. Allebei zijn ze opgegroeid in een polygaam gezin, in de buurt van Salt Lake City. “Ik wilde enkel trouwen met iemand die zelf voor dit systeem koos”, vertelt Suzy.

“Wij zijn helemaal geen stille, onderdanige vrouwen. We leiden een normaal leven: we hebben gsm’s, eten pizza en we geven om ons uiterlijk. Ja, thuis zit een echtgenoot die meerdere vrouwen heeft. Maar daar werden we niet toe gedwongen, we hebben er zelf voor gekozen.”

Ze stelde dan ook na 1,5 jaar huwelijk voor om Beth erbij te vragen. “Ik kende haar van school en wist dat ze een oogje op Abel had. Af en toe stak jaloezie weleens de kop op. Als er iets speciaals gebeurde in haar leven, ging alle aandacht uiteraard naar haar. Maar daar leer je mee omgaan.”

Vrouw 3

3 jaar geleden kwam ook Marina er nog eens bij, daar had Beth het op haar beurt weer moeilijk mee. “Ik was zwanger toen zij aan het daten waren. Mijn baby was een paar maanden oud toen ze trouwden. Natuurlijk voel je je dan een beetje vervangen. Maar zo besefte ik ook hoe moeilijk het moet geweest zijn voor Suzy toen ik plots opdook.”

Polygamie was tot 1890 gewoon legaal in Utah, nu riskeren de Morrisons een celstraf van 5 jaar. Bij Hln.be zegt Enoch Foster (getrouwd met 2 vrouwen), van het andere gezin uit de documentaire, hoe raar hij dat vindt: “Als ik gewone maîtresses zou hebben, kan de wet mij niets maken. Nu kan ik vervolgd worden, omdat ik goed wil zorgen voor mijn vrouwen en mijn relaties een wettelijk kader wil geven.”

