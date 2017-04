BZV’s Marit: “Er was wel degelijk iets tussen Riks en mij”

Iedereen vroeg het zich dit seizoen van Boer Zoekt Vrouw af: wat zag die leuke Marit toch in die lompe boer Riks? Marit klapt uit de school tijdens een diepte-interview met het AD.

“Het gaat allereerst heel goed met mij. Al voordat de uitzendingen van dit seizoen Boer Zoekt Vrouw op tv kwamen had ik het allemaal al losgelaten.” Marit viel als een blok voor de Canadese boer, maar de liefde bleek niet wederzijds. Marit beweert nu dat er wel degelijk ‘iets’ speelde tussen de twee.

Oogcontact

“Er was echt wel meer tussen Riks en mij dan de camera kon registeren. Tijdens het eten zocht hij mijn benen op onder tafel, we hadden regelmatig oogcontact. Mensen denken misschien dat ik naïef was, omdat ik maar achter hem aan bleef lopen, maar er was absoluut iets.”

Marit vond de Canadese boer dan ook niet zo bot als de meeste kijkers dachten: “Die zogenaamde botheid van hem heb ik niet als storend ervaren. Ik vind het gewoon een leuke man. In combinatie met het land, de boerderij, de vrijheid daar, klopte alles voor mij.”

Moeilijk

Dat Riks haar dan uiteindelijk naar huis stuurde tijdens de citytrip kwam dan ook rauw op haar dak vallen. “Hij liet het ene zien, maar zei het ander.” De terugreis van Canada naar huis was dan ook flink moeilijk, maar eenmaal op Schiphol aangekomen had Marit zich weer bij elkaar geraapt, zo zegt ze zelf. En gelukkig gaat het nu dus goed met haar.

Liefdesbrieven

Sterker nog, de vrouw die ooit haar pen pakte om een liefdesbrief aan Riks te schrijven krijgt sinds kort ook zélf veel liefdespost. Voorlopig wil Marit het rustig aan doen, maar ze gaat wel afspreken met een paar van haar brievenschrijvers. “Ik heb geen haast, ik laat het gewoon gebeuren.”

Toch heeft Marit stiekem een wensenlijstje, haar ideale man moet in ieder geval sportief zijn. En hij mag niet roken, dat vindt ze heel belangrijk. “Maar,” zegt ze. “Er moet bovenal gewoon een klik zijn.”

Bron: AD. Beeld: KRO.