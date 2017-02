Mark Rutte openhartig over kinderwens en de liefde

In de nieuwste LINDA. klapt premier Mark Rutte eindelijk weer eens uit de school wat de liefde betreft. En heeft de minister-president eigenlijk een kinderwens?

“Als het op de liefde aankomt laat ik het aan het lot over,” vertelt Mark. “Ik moet al zoveel plannen en vooruitkijken voor mijn werk, dat ik dat in de liefde niet doe. Dat hoeft ook niet, je weet tenslotte maar nooit tegen wie je aanloopt.”

De frontman van de VVD komt uit een groot gezin van 7, maar lijkt zelf niet aan kinderen te denken: “Het feit dat ik geen kinderen heb is geen keuze. Als ik zeg dat het een gemis is, dan ben ik blijkbaar toch aan het plannen. Dat wil ik dus niet.”

Ebru tikt een eitje met Mark Rutte

Voor een nieuwe aflevering van “Ebru tikt een eitje” van ons eigen Libelle TV sprak de minister-president ook openhartig over zijn privéleven. Zo gaat de premier graag naar de sportschool, maar hij wil jammer genoeg niet met ons delen hoeveel kilo hij aan de apparaten hangt.

Over de afgelopen kabinetsjaren zegt Rutte: “Ook al gaat het beter, mensen vóelen dat nog niet zo.” Veel mensen roepen bijvoorbeeld dat er meer geld naar de ouderenzorg moet gaan: “Dit is een probleem dat we moeten aanpakken.” Zijn moeder van 93 heeft een jaar geleden zelf gekozen om in een verzorgingshuis te gaan wonen. “Dat gaat goed gelukkig,” vertelt de VVD’er.

Meer zien? Bekijk hier de hele aflevering:

Bron: Show.nl en Libelle TV. Beeld: ANP