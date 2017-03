Nu is hij premier, maar als tiener timmerde Mark Rutte (50) al aan de weg als politicus. Zó zag hij eruit in zijn jonge jaren.

Op de dag dat het hele internet in de ban was van de jeugdfoto’s van de Canadese premier Justin Trudeau, zijn wij de archieven eens ingedoken om oude foto’s van onze eigen premier boven water te halen. En met succes! Mark Rutte was in 1984, op 17-jarige leeftijd, al voorzitter van de VVD-jongerenorganisatie JOVD in Den Haag. Hier een kiekje uit die periode:

Landelijke voorzitter

Later was hij tijdens zijn studententijd ook nog 3 jaar de voorzitter van de landelijke JOVD, van 1988 tot 1991.

Bron: JOVD. Beeld: ANP, JOVD