Actrice Marlijn Weerdenburg deelt eerste foto van haar babybuik

Marlijn Weerdenburg is zwanger en iedereen mag het weten. De actrice, beter bekend als advocate Danni Lowinski, die in bovenstaande video net als haar alter ego in verwachting is, deelde gisteren een mooi en zwanger kiekje.

Danni, ehhh… Marlijn was daarnaast gisteren ook nog eens jarig! Nog van harte! En het mooiste cadeau… Dat zit natuurlijk in haar buik, zoals ze zelf onder haar Instagrampost schreef:

Mooiste verjaardagskado zit nog verstopt in m’n buik 👶🏻 Een bericht gedeeld door Marlijn Weerdenburg (@marlijnweerdenburg) op 1 Apr 2017 om 4:49 PDT

Ze stráált! Wat vind jij? We zijn heel erg benieuwd wanneer Marlijn uitgerekend is. Geniet van de zwangerschap!

Beeld: ANP