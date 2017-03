Zo ziet baby Mary uit ‘Three men and a baby’ er nu uit

Tom Selleck, Steve Guttenberg en Ted Danson mochten dan misschien de hoofdrollen vervullen in ‘Three Men and a Baby’… De ware ster van de film uit 1987 was baby Mary. Of eigenlijk, de ware sterren, want baby Mary werd gespeeld door een tweeling: Lisa Blair en Michelle Blair Ontonovich.

In de video hierboven zie je hoe de eeneiige tweeling er nu uitziet. Ze doen allebei niets meer met film of theater. Michelle werkt bij een verzekering, Lisa bij een klantenservice.

De tweeling is nu eind 20, maar de meiden waren slechts 4 maanden oud toen ze in ‘Three men and a baby’ speelden. Dat de film zo’n groot succes zou worden had hun moeder helemaal niet verwacht.

“Ik zat me thuis met verlof te vervelen toen ik hoorde over de auditie,” legt Geriann Blair uit. “Ik dacht dat het om één scène in een film ging.”

Het was uiteraard wel wat meer dan dat. Lisa en Michelle zijn te jong om zich de opnames te herinneren, maar 1 moment zal hun moeder in ieder geval nooit vergeten. Lisa is de baby die op de filmposter staat (gefotografeerd door de wereldberoemde Annie Leibovitz). De natte plek op Selleck’s shirt in dat shot? “Dat was geen water; dat voorval was niet geacteerd,” lacht Geriann.

Ook Michelle heeft de flinkbesnorde Selleck trouwens ondergeplast, in een scène waarin hij haar luier verschoont. Daarover zou de regisseur gezegd hebben: “Zie je, dat is wat goede actrices doen: plassen op commando.”

Bron: Today. Beeld: Brunopress

