Zóveel verdiende presentator Matthijs van Nieuwkerk vorig jaar

We hebben ons allemaal weleens afgevraagd hoeveel Matthijs van Nieuwkerk verdient als presentator van ‘De Wereld Draait Door’. Het fijne van de publieke omroep is dat ze dat gewoon bekendmaken. Eerder was hij al openhartig over zijn drugsgebruik (zie video) en nu heeft hij helemaal geen geheimen meer.

We hoeven er dus geen discussie over te voeren, want uit het jaarverslag van BNN-VARA over 2016 blijkt dat de presentator in 2016 €580.000 op zijn rekening bij kon schrijven. Daarmee is hij nog steeds de best betaalde presentator van de publieke omroep.

Speciaal talent

De salarissen van de presentatoren van de publieke omroep zorgen jaarlijks voor de nodige ophef. Deze presentatoren zouden namelijk niet meer verdienen dan een minister, maar er is een uitzondering voor speciaal talent. Doordat van Nieuwkerk zich zo mag noemen, kan hij dus zoveel meer dan die 184.000 van een minister verdienen. Zelf zegt hij hierover dat hij het terecht vindt omdat hij dagelijks een succesvolle talkshow maakt. Hij wil dan ook niets van zijn salaris inleveren. Ook Giel Beelen heeft deze speciale titel en verdiende vorig jaar het fijne bedrag van €440.410.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.