Dit is de reden waarom Máxima haar hoed altijd naar rechts draagt

Onze koningin draagt niet alleen de meest prachtige jurken, die combineert ze vaak ook met hele mooie hoeden. Die hoeden draagt ze dan altijd naar rechts (zoals in de video) en daar blijkt een hele geschiedenis achter te zitten.

Modekoninginmaxima.nl zocht uit waarmee het zo is dat de koningin haar schuine hoeden altijd naar rechts (voor haar, voor de kijker links) draagt. Dat doet ze overigens niet alleen met de hoeden met opgeslagen rand, maar ook bij de kleinere haardecoraties is altijd het linkergedeelte van haar gezicht te zien. Om erachter te komen waarom dat zo is, moeten we heel wat jaren terug in de tijd. Het is een protocollaire keuze dat de koningin haar hoeden zo draagt. In de jaren ’60 liepen vrouwen bij formele gelegenheden namelijk altijd rechts naast hun man. De vrouwen droegen toen hun hoed ook al naar rechts zodat de man altijd het gezicht van zijn vrouw kon zien en andersom.

Protocol

Inmiddels loopt Maxima natuurlijk allang niet meer altijd rechts van Willem-Alexander, maar toch draagt ze haar hoed volgens dit oude protocol en kijkt de koning dus regelmatig tegen haar hoed aan.

Bron: Modekoninginmaxima.nl. Beeld: ANP.