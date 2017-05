Máxima draagt jasje van Zara in Noorwegen én hij is nog te koop

Koning Herald en koningin Sonja van Noorwegen bereiken dit jaar allebei de mooie leeftijd van 80 jaar en dat vraagt natuurlijk om een feestje. Ter ere van deze verjaardagen reizen veel royals af naar Noorwegen, zo ook onze koning en koningin samen met Mabel en prinses Beatrix.

Vandaag maakte het gezelschap een vaartocht en opvallend was dat iedereen daar casual kleding voor uit te kast trok. Koningin Máxima verscheen volgens Modekoninginmaxima.nl in een 7/8 pantalon, een rode top en een nieuw jasje van Zara. En is er goed nieuws, want dat jasje is nog gewoon te koop. Opvallender dan het jasje is misschien nog wel dat de koningin vandaag platte schoenen aan had, dat zien we toch niet vaak:

Bron: Modekoninginmaxima.nl. Beeld: ANP.