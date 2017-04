Máxima draagt vrolijke hippiejurk naar Koningsdagconcert

Dit jaar bezoekt de koninklijke familie op Koningsdag Tilburg en dus vindt ook het Koningsdagconcert dit jaar plaats in een theater in de stad. Koningin Máxima verscheen net als vorig jaar (zie video) in een wat meer casual jurk dan we gewend zijn.

Onze koningin ziet er altijd fantastisch uit. Voor speciale gelegenheden, draagt ze meestal een wat nettere jurk, maar vanavond heeft ze voor een wat meer casual outfit gekozen. Ze draagt vanavond een vrolijke ‘hippiejurk’ met bloemen. En ook dat staat haar weer goed! Vorig jaar koos ze bij het concert ook al voor een wat meer casual outfit. Wint de outfit van dit jaar het van het broekpak van vorig jaar?

Koningin Máxima en prinses Beatrix lijken even overleg te hebben gehad over wat ze aan zouden doen, want ook Beatrix draagt een top met bloemen:

Bron en Beeld: ANP.