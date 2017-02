Máxima trekt zwangerschapsoutfit na 10 jaar weer uit de kast

De koningin was gisteren op werkbezoek in het Emma Kinderziekenhuis en ze zag er uiteraard weer beeldig uit. Maar modejournalist Josine Droogendijk viel iets op: ze droeg dezelfde jurk van het Italiaanse modemerk Etro als toen ze zwanger was van prinses Ariane, 10 jaar geleden.

Máxima droeg de jurk destijds strak om haar zwangere buik en koos er nu voor om haar taille te accentueren met een bruin, leren ceintuur.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP