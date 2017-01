Meepraten: “Hoe ver gaan we in het streven naar de ‘volmaakte’ mens?”

Iedere week selecteren wij een brief uit onze brievenrubriek Libelle Netwerk die de moeite waard is om over mee te praten. Deze week: gezonde dochter met down.

“In Libelle 41 las ik in ‘De dag nadat…’ over een moeder die had besloten om de zwangerschap van haar kindje met downsyndroom te beëindigen. Een moedig verhaal over het ontzettend verdrietige besluit dat deze ouders hebben genomen. Alleen staat er een grote onwaarheid in: “Zelfs met een downer die het goed doet, loop je de deur van het ziekenhuis plat en ik had waarschijnlijk moeten stoppen met werken.” Zelf ben ik moeder van Eveline, een 27-jarige dochter met downsyndroom, en zij doet het inderdaad goed. Ze is een van de hoofdpersonen in het tv-programma SynDROOM geweest. Mijn dochter heeft maar liefst 3 baantjes en ons leven is dankzij haar nooit saai. Ze is altijd supergezond geweest en ik heb mijn werk als fysiotherapeut al die jaren tot op de dag van vandaag succesvol kunnen blijven doen. Ik ken zelf geen mensen die zijn gestopt met werken na de geboorte van een kind met downsyndroom. Dit interview geeft een verkeerd beeld, terwijl het juist nu zo belangrijk is dat mensen goede voorlichting krijgen en hun beslissingen niet baseren op angst. Want hoe ver gaan we in het streven naar de ‘volmaakte’ mens?” – Yvonne Kamperman

