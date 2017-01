Meepraten: “Het waren féést-dagen”

Iedere week selecteren wij een brief uit onze brievenrubriek Libelle Netwerk die de moeite waard is om over mee te praten. Deze week: feestdagenblues.

“Ik lees veel over de feestdagen, maar niet zo veel over de dag erna. Als je je kinderen weer moet missen. Net was het huis nog vol geluid: overal klinkt muziek, in de keuken wordt gerommeld met pannen, in een andere kamer ligt een lang lijf over de bank gedrapeerd te chillen. De bovenverdieping lijkt ontploft, op de overloop een open koffer waar je bijna over struikelt. “Mam, kun je dit bloesje voor me strijken?” De kapstok is overvol met jassen en sjaals. Gezelligheid, ochtendstress, drukte, eieren bakken, een berg lege flessen, allerlei restjes in de koelkast, halflege zakken chips. Ik zit er de hele vakantie middenin. Maar straks is het stil, dan zijn ze weg. Dan breng ik ze weg, mijn geweldige meiden. De achterklep valt dicht, ze bukken zich bij mijn autoraampje voor een zoen, een zwaai: “Bedankt mam!” Daar gaan ze dan weer, hun eigen wereld weer in. En ik zal denken: het waren féést-dagen.” – Thea

