Meepraten: “2016 was een topjaar met mijn grote gezin”

“Ik heb een groot gezin: 2 zoons van 37 en 34 en 2 meiden van 31 en 29. In 2015 liep het niet helemaal lekker. Zo verloor mijn oudste zoon een schoonzus, mijn jongste dochter kampte voor de 2e keer met een hernia en ze kreeg te horen dat het weleens moeilijk kon worden om kinderen te krijgen. Zelf zat ik een paar maanden thuis met een gebroken schouder. Maar op kerstavond vorig jaar kondigde zich verandering aan: mijn dochters vertelden dat ze in verwachting waren. Bovendien had het overlijden van zijn schoonzus mijn oudste zoon aan het denken gezet. Na 18 jaar samenwonen trouwde hij met zijn vriendin. Het was een feest vol liefde. Ook vierden mijn man en ik ons 40-jarige huwelijk. Dit hebben we uitgebreid gevierd: een dagje survivallen met alle kinderen, kleinkinderen en onze getuigen én een apart weekend weg met de kinderen. In dit weekend vertelde mijn jongste zoon dat zij hun 3e kindje verwachtten: kleinkind nummer 10 kwam in november! In augustus ben ik bij de bevalling van mijn jongste dochter geweest. Wat was dat emotioneel: je eigen dochter moeder zien worden, prachtig! Ze bracht een mooie kleinzoon ter wereld. 2 dagen later beviel mijn andere dochter van mijn kleindochter. Het is Kerst 2016. Ik kijk de tafel rond en zie 3 kleine mensjes extra aan tafel. Een groot gezin brengt soms kopzorgen met zich mee, maar ook zó veel geluk, liefde en dankbaarheid.” – Ineke Wesselink

