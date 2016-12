Meepraten: “Voor ons is Kerst geen Kerst zonder kerstliederen”

Iedere week selecteren wij een brief uit onze brievenrubriek Libelle Netwerk die de moeite waard is om over mee te praten. Deze week: kerstliederen.



“Al jaren gaat op Eerste Kerstdag om 6.30 uur de wekker. Mijn man en ik gaan dan naar het zorgcentrum, waar koffie en krentenbrood om 7.30 uur klaarstaan als alle vrijwilligers binnendruppelen. Daarna gaan we met z’n allen naar de hal om daar kerstliederen te zingen. Boven onze hoofden zien we steeds meer deuren opengaan. De bewoners, vaak nog in pyjama, komen naar ons luisteren of zingen mee. Na enkele liederen splitst de groep zich en gaan we naar de afdelingen, waar we zingend rondlopen. Sommige bewoners zijn dan al in de huiskamer, maar er liggen ook nog bewoners in bed die dan wakker worden met muziek. Het is zo mooi om de emoties bij de bewoners te zien. Voor ons is Kerst geen Kerst zonder dit zingen. Mij geeft het een warm en goed gevoel om te zien hoe iedereen hiervan geniet.” – Ria Rijnbeek

Beeld: iStock