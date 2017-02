Meghan Markle gespot met een ring die duidelijk van Harry is

Er is geen twijfel meer over mogelijk: het is dik aan tussen prins Harry en Meghan Markle. Zo goed zelfs dat Meghan is gespot met een echte Harry-ring. (tekst gaat verder onder video)

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

Oké, oké het is nog niet dé ring, maar het biedt wel mogelijkheden als we Meghan nu al met een ring met een H (die moét toch van Harry zijn?!) zien lopen. Als we dat optellen bij het feit dat het stel niet lang geleden voor het eerst hand in hand gezien werd, kunnen we wel stellen dat het goed gaat met Harry en zijn nieuwe vriendin.

Meghan Markle makes a declaration of love for Prince Harry wearing a ring with his initial https://t.co/1usTKEj4DG pic.twitter.com/ZykR01wvAe — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 6 februari 2017



De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Elle.nl. Beeld: Brunopress.