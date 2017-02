Meisje (5) overlijdt nadat huisarts weigert om haar te zien

In het Engelse Wales is een 5-jarig meisje overleden omdat ze niet op tijd werd geholpen door haar huisarts. Het meisje kwam 4 minuten te laat op haar noodafspraak, waarna de huisarts weigerde om haar nog te helpen.

De 5-jarige Ellie-May Clark moest voor de noodafspraak naar haar huisarts, Dr. Joanne Rowe, nadat zij een astma-aanval kreeg op school.

Meedogenloos

Haar moeder, Shanice, vertelt aan Daily Mail dat ze vier minuten te laat waren voor de afspraak bij de huisarts. Het antwoord van Dr. Rowe was meedogenloos: ”Ik ga haar niet meer helpen, ze is te laat”, zonder te weten hoe Ellie-May eraan toe was.

Doodsoorzaak

Kort na de afspraak kreeg Ellie-May nog een astma-aanval die haar uiteindelijk fataal werd. Nog geen zes uur na het incident bij de huisarts, overlijdt ze aan de gevolgen van de aanvallen. In een onderzoeksrapport naar de doodsoorzaak van het meisje staat dat de weigering van de huisarts de grootste oorzaak is voor haar dood.

Geen andere patiënten

In het rapport staat dat Dr. Rowe het meisje wegstuurde zonder ook maar een vraag te stellen over wat er met haar aan de hand was. De huisarts zat naar eigen zeggen ‘middenin een gesprek met een patiënt’ toen het meisje arriveerde. Uit het doktorensysteem blijkt echter dat de huisarts op dat moment geen patiënten meer had.

Geschorst

Dr. Rowe is uiteindelijk voor 6 maanden geschorst. Ook moest zij een brief ondertekenen waarin zij moest beloven nooit meer zo te handelen. De vrouw werkt echter niet maar als huisarts, maar op een operatieafdeling bij een ziekenhuis. De oma van Ellie-May vindt het onbegrijpelijk: ”We hebben niet eens een excuus gehad van Dr. Rowe, die is weggekomen met een tik op de vingers terwijl haar gezeur om een paar minuten de dood van onze prachtige meid betekende”, zegt de grootmoeder tegen Mail On Sunday.

”Het is voor haar toegestaan om door te gaan met haar leven, een nieuwe baan te vinden en het te vergeten, maar wij blijven achter met niets dan pijn.”

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

BEKIJK OOK: Vader neemt indrukwekkend voornemen wanneer zijn 11-jarige zoon overlijdt



LEES OOK:

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: Facebook/iStock