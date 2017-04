Meisje (9) wordt wakker in tent en krijgt de schrik van haar leven

Het paastripje van een Australisch gezin uit Brisbane is op een vervelende manier geëindigd. Het 9-jarige dochtertje, Gabby Pettigrew, werd in haar tentje op Moreton Island wakker met een enorme python van 2,5 meter om haar arm.

Zowel het meisje als haar vader werden gebeten door de slang.

Reusachtige python

Toen Gabby ’s ochtends om 5 uur wakker werd, voelde ze iets zwaars op zich liggen. Toen het meisje haar ogen opendeed, kreeg ze de schrik van haar leven: bovenop haar lag een reusachtige python. Gabby riep direct om hulp. ”Ze zag bleekwit, maar bleef verbazend kalm”, vertelt vader Simon Pettigrew aan The Courier Mail. ”De slang was zo zwaar dat ze niet overeind kon komen.”

”Veel pijn”

Pogingen om het dier weg te jagen mislukten: de python versterkte alleen maar zijn greep op het meisje. De slang beet in haar arm. ”Gabby moet veel pijn gehad hebben maar verroerde geen vin”, zegt Simon. ”Ik wist niet wat ik moest doen. Toen greep ik de slang maar bij zijn mond om de kaken te openen. Uiteindelijk kwam hij los en lieten we hem weer vrij in de natuur.”

Ziekenhuis

Vader en dochter werden naar een ziekenhuis op het vasteland gebracht omdat ze beiden gebeten waren. Het gezin keerde daarna terug naar huis. Het meisje en haar vader maken het goed.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

BEKIJK OOK: Python geeft klanten nekmassages bij Duitse kapper



LEES OOK:

Bron: The Courier Mail. Beeld: iStock