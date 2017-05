Bizar: meisje dat met IVF ter wereld kwam ontdekt dat beste vriend haar broer is

Georgia en Jack kwamen allebei dankzij een spermadonor ter wereld. Tijdens hun jeugd werden ze beste vrienden. Vaak maakten ze grapjes over hoe leuk het zou zijn als ze dezelfde vader zouden hebben. Toen ze 18 jaar waren, mochten ze eindelijk de donorgegevens inzien…

De ouders van Georgia Bond hadden het meisje al vroeg verteld dat haar biologische vader een spermadonor was. Ze raakte bevriend met Jack Bowman omdat hij ook op die manier verwekt was en ze daar goed over konden praten. Het tweetal werd zelfs beste vrienden: “We gingen eigenlijk van nature als broer en zus met elkaar om en maakten grapjes over dat we dezelfde vader hadden.”

Tekst gaat verder onder de video.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Jongetje reageert ontroerend op het nieuws dat hij een grote broer gaat worden.

Informatie

Begin 2017 vroeg eerst Jack de gegevens over zijn biologische vader opvragen. Uit die informatie bleek dat hij een zusje had, die in 1998 was geboren. Net als zijn beste vriendin Georgia…

Kleine kans

Toen vroeg Georgia ook gelijk haar gegevens op. Hoe klein de kans ook was, ze móesten het weten. “Na weken wachten bij de brievenbus kwamen we erachter dat we inderdaad dezelfde vader hebben en dus écht broer en zus zijn”, schreeft Georgia op social media. “Ik ben de gelukkigste persoon op aarde!”

Found out today my bestmate is my brother 😭😭😭 pic.twitter.com/bDduGwMWKd — georgia (@georgialeahbond) 27 april 2017

De artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Little Things. Beeld: Twitter