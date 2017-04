3-jarig meisje krijgt bijzonder maatje nadat ze haar oog verloor door kanker

De kleine Amerikaanse Brynn Munger vierde afgelopen zaterdag haar verjaardagsfeestje voor familie en vrienden. En dat was voor haar een partijtje om niet meer te vergeten. Ze kreeg namelijk een wel heel speciaal cadeau.

De 3-jarige Brynn heeft maar één oog door de gevolgen van kanker. Op haar verjaardag kreeg ze een vriendje cadeau die wel heel erg op haar lijkt: Sparkle. Een knuffelkonijn met één oog. De kleine meid was door het dolle heen toen ze het konijntje in haar armen kreeg. Zo vertelt haar moeder Danielle Munger aan ABC News: “Ze kreeg een gigantische glimlach op haar gezicht en weigerde de andere cadeautjes open te maken.”

Goed mis

Nadat het linkeroog van Brynn plotseling begon te hangen, besloten haar ouders met haar naar de huisarts te gaan. Het bleek goed mis te zijn. Er werd een tumor gevonden bij het meisje. Ze werd drie keer geopereerd, en uiteindelijk bleek ook haar oog te moeten worden verwijderd. Inmiddels is Brynn herstellende van haar operaties. Daarom besloot haar moeder haar dochter extra te verwennen met een speciaal verjaardagscadeau.

Danielle nam contact op met de poppenontwerpster Jessa Sebastion om haar plannetje voor te leggen. En zo werd Sparkle geboren. Brynn is dolblij met haar net zo unieke vriendinnetje. “Op een avond lazen we samen een boek. Het voelde zo goed om haar te vertellen dat Sparkle net zo speciaal is als zij. Dat Sparkle ook ziek is en haar oog heeft verloren. Maar dat ze nog steeds heel bijzonder is.”

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95. https://abonnement.libelle.nl/

Bron:abcnews.go.com. Beeld: KIJK