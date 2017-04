Door een aandoening blijft Megan (4) maar aankomen

De 4-jarige Megan woog toen ze 6 maanden was al 14 kilo. Door een zeldzame aandoening blijft ze maar aankomen, ook al eet ze nu nog maar 850 calorieën per dag.

Doordat ze te vroeg geboren werd, moest ze een tijdje in het ziekenhuis blijven en pas toen het meisje eindelijk naar huis mocht, viel het de ouders op dat ze maar honger bleef houden. Tijdens de controles werd dan ook al snel duidelijk dat het meisje snel veel zwaarder werd. Omdat dat maar niet stopte, werden de ouders doorgestuurd naar het Sophia Kinderziekenhuis voor verschillende onderzoeken.

Afwijking

Omdat het meisje alleen nog maar flesvoeding kreeg, was er op haar eetpatroon niet zoveel aan te merken. Uiteindelijk kreeg het meisje een diagnose: Leptine Receptor Deficiëntie, een genetische afwijking waardoor je nooit het gevoel hebt dat je genoeg hebt gehad én je maar de helft van de stoffen die je binnenkrijgt, verbrandt. De rest wordt meteen omgezet in vet. En dat is dus ook de reden waarom het meisje zo snel aankwam.

Dieet

Om te zorgen dat Megan niet nog veel zwaarder zou worden, werd ze op een dieet gezet. Ze eet nu nog maar 850 kcal per dag, precies wat ze nodig heeft om goed te groeien. Omdat ze zelfs nu nog blijft aankomen, is ze ook veel gaan sporten en bewegen. Een behandeling of medicijn is er niet, maar daar wordt wel aan gewerkt. De familie krijgt vaak kritiek op het gewicht van het meisje, maar de moeder maakt duidelijk dat het meisje een gelukkig kind is en het goed doet op school.



Bron: HLN.be, LINDANieuws.nl. Beeld: Facebook