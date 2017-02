Meisje heeft opeens heftige uitslag over hele lichaam en dít was de oorzaak

Van de ene op de andere dag kreeg de 10-jarige Tia opeens hele heftige uitslag over haar hele lichaam. Haar moeder dacht aan hersenvliesontsteking, maar de oorzaak bleek iets heel anders te zijn. (tekst gaat verder onder video)

Doordat het meisje opeens deze heftige huiduitslag kreeg, dacht haar moeder dat ze een hersenvliesontsteking had, maar wat bleek: een bruisbal waarmee het meisje vijf dagen eerder in bad was geweest was de boosdoener.

Symptoom

Vijf dagen na het bad liet het meisje haar moeder en haar oma de uitslag op haar huid zien. Die uitslag begon alleen op haar buik, maar later had ze ook uitslag op haar nek, gezicht, armen en haar benen. Oma vond dat het sterk leek op een symptoom van hersenvliesontsteking en daarom bracht de moeder haar dochter meteen naar het ziekenhuis.

Allergische reactie

In het ziekenhuis bleek al snel dat het geen hersenvliesontsteking was, maar een heftige allergische reactie. Het meisje mocht een paar uur later weer naar huis, maar een maand later was de uitslag er nog steeds en alleen maar erger geworden. Het meisje kreeg een medicijn mee om op haar uitslag te smeren, maar dat werkte niet. Het meisje werd zo onzeker van de uitslag dat ze niet meer naar school durfde en thuis haar schoolwerk moest doen.

Waarschuwingen

Dat de bruisbal weleens de oorzaak van de uitslag zou kunnen zijn, was niet de eerste gedachte van de moeder van het meisje. Maar toen een vriendin haar vroeg of het meisje iets anders dan normaal had gebruikt, viel het kwartje. Het enige wat anders was, was namelijk de bruisbal. Op de verpakking van het product stonden geen waarschuwingen voor huidtypes of kinderen, alleen dat ze niet gebruikt mogen worden voor baby’s. De moeder stuurde een klacht naar het bedrijf en de bruisballen worden momenteel onderzocht.



Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock.