Meisje (9) reageert hilarisch op haar huisarrest tegen haar zus

Niemand vindt het leuk om huisarrest te krijgen. Het 9-jarige zusje van twitteraar Nicole Kennedy reageerde dan ook als een ware drama queen.

Ze pakte al haar spullen en reageerde hilarisch op de berichtjes van haar zus Nicole toen ze vroeg het met haar ging.

Bye bye

Nicole vond het zielig dat haar 9-jarige zusje één dag huisarrest kreeg en stuurde haar een berichtje met de vraag of het wel goed met haar ging. De reactie hierop was: “Nee, ik ga verhuizen zodra ik al mijn spullen heb gepakt.” Ze stuurde zelfs een foto als bewijs dat ze echt haar tas in aan het pakken was. “Bye bye”.

Weglopen

Nicole vroeg haar waar ze heen ging, het meisje antwoordde: “Gaat je niks aan. Ergens goed. Het enige dat ik leuk vind in mijn leven zijn mijn vrienden, m’n iPhone en mijn nieuwe huis.” Maar Nicole is niet voor één gat te vangen. “Je bent 9 jaar, je gaat niet weglopen. Waar is je nieuwe huis?” Het antwoord hierop is kort maar krachtig én ontzettend waar.

think my little sister is overacting a bit all because she got grounded for a day 😭😭😭 pic.twitter.com/Bq08CAbQ5j — NK (@nicole_kennedyy) 21 maart 2017

