Meisje (16) kan al sinds januari niet eten

De Engelse Lily Tock uit Brough heeft sinds januari geen hap meer genomen. Het meisje lijdt aan een zeldzame aandoening waardoor haar maag niet meer werkt.

Lily wordt daarom al een jaar gevoed via een infuus. “Ik zou er veel voor overhebben om nog eens pizza te eten.”

Verlamde maag

Ongeveer 2 jaar geleden begon Lily last te krijgen van vage klachten, maar het duurde tot begin dit jaar voordat de artsen erachter waren wat er precies aan de hand was. “Ik was 14 toen ik last kreeg van duizeligheid, misselijkheid en extreme maagpijn”, vertelt ze. “Het bleek uiteindelijk gastroparese te zijn, een aandoening waardoor mijn maag verlamd is. Sinds januari lig ik 18 uur per dag aan een infuus, dat me voorziet van de essentiële voedingsstoffen, vitaminen en vetten.”

Afblijven

Lily keek dan ook op tegen de maand december, want van al het lekkere eten moet ze noodgedwongen afblijven. “Ik probeer zulke dingen zo veel mogelijk te vermijden. Beeld je in dat je voor een heerlijk feestmaal zit en je er niet mag aankomen”, vertelt ze. “Ik zou er alles voor doen om weer te mogen eten. Pizza, chocolade, kip: zelfs verse groenten mis ik ongelofelijk.”

Levensbedreigend

Als ze tóch aan de verleiding toegeeft, heeft dat ernstige gevolgen. “Als ik iets eet, lig ik dagenlang in bed. Misselijk, met pijn en constant overgevend”, gaat ze verder. “Het kan zelfs levensbedreigend zijn, want het onverteerde voedsel blijft gewoon in mijn maag zitten en kan een verstopping veroorzaken. Ik neem constant pijnstillers, zoals morfine. Maar dat maakt me suf.”

Pacemaker

Lily zal voor altijd met de aandoening moeten leven. Maar gelukkig is er nog hoop: dankzij een pacemaker, die in haar maag zal worden geplaatst. Deze werkt hetzelfde als een pacemaker voor het hart: haar maag zou weer aan het werk worden gezet door elektrische prikkels in de maagwand. Binnenkort heeft Lily een afspraak met een chirurg die moet bekijken of ze hiervoor in aanmerking komt.

BEKIJK OOK:



LEES OOK:

Bron: The Sun. Beeld: Facebook/Shutterstock.