Anna is onterfd omdat ze haar donkere vriend meenam naar haar eindfeest

Anna Hayes is scholier in een klein stadje in het Amerikaanse Arkansas, genaamd Lake Village. Een plaats waar racisme nog aan de orde van de dag is, blijkt uit haar shockerende verhaal.

Wow. Right here in good ole Arkansas ‍♂️ pic.twitter.com/kLqwvMaLIy — Reg (@Og__Regg) May 2, 2017

Toen haar vader erachter kwam dat ze met haar donkere vriend naar het eindfeest (prom) was geweest, stuurde hij haar de woedende berichten -hierboven zichtbaar- waarin staat dat ze “onterfd zou worden” en dat ze een “hoer” was, die hij nooit meer wilde zien. “Voor mij ben je dood.”

Bij BuzzFeed zegt Anna erover: “Mijn vader was altijd al racistisch, maar vroeger had ik dat amper door. Als kind zie je de wereld anders.” Ze voegt daaraan toe dat haar vaders ideeën extra kwetsend zijn omdat haar halfzus van haar moeders kant ook biracial is, wat het voor haar extra persoonlijk maakt.

Feest

“Hij had me al eens verteld wat de consequenties zouden zijn als ik een donkere man zou daten,” vertelt ze. Op het eindfeest van Anna’s school vroeg ze desondanks een vriend, Phillip Freeman, om haar te vergezellen.

“Hij is gewoon een leuke jongen én heel erg grappig, dus ik vroeg hem mee” zegt ze over Phillip. Na het feest plaatsten zowel Anna als Phillip foto’s op Facebook. Na afloop kreeg Anna de afschuwelijke berichten van haar vader.

Verdriet

Ze voelt zich “ongelooflijk verdrietig” en kan het amper bevatten, ondanks haar vaders eerdere opmerkingen. “Ik kan niet geloven dat je iemand zo kunt haten op basis van huidskleur,” vertelt ze.

Haar moeder was net zo geshockeerd. Anna’s ouders scheidden toen ze op de basisschool zat, sindsdien hebben ze niet veel contact met haar vader.

Viral

De berichten van haar vader stuurde ze naar Phillip, die zo kwaad werd dat hij ze op Facebook plaatste. Het ging prompt viral op verschillende sociale media.

Anna wist niet dat haar vaders racistische teksten op het internet zouden verschijnen, maar is “helemaal niet kwaad” op Phillip. “Het is belangrijk om te zien dat racisme nog steeds bestaat, zeker hier in het zuiden.”

Bron: BuzzFeed. Beeld: iStock