Dit meisje ontsnapt op het nippertje aan een dodelijk gevaar. Zie jij waarom?

De 2-jarige Molly stond nietsvermoedend te poseren voor een foto, toen haar moeder Bianca ineens iets voorbij zag flitsen. Pas toen ze later de foto’s terug bekeek zag ze waar haar dochtertje precies aan was ontsnapt.

Op een van de foto’s was een oosterse bruine slang te zien: een slang die in Australië de meeste doden op haar geweten heeft. Alleen de inlandse taipan is nog giftiger. Molly’s moeder heeft na het zien van de foto geen oog meer dicht gedaan. “Telkens wanneer ik mijn ogen sluit, zie ik die grote slang en stel ik me voor hoe Molly weggevoerd wordt in een ambulance,” zo vertelt Bianca.

Schors van een boom

De moeder stond in het dorpje Kaniva samen met Molly haar 3 oudste kinderen op te wachten. “We zagen de schoolbus in de verte al aankomen. Ik speelde nog wat met Molly en was foto’s van haar aan het nemen. Blijkbaar was ik te gefocust op haar. Ik zag niets verdachts, tot ik plots iets voorbij zag flitsen. Schors van een boom, dacht ik eerst nog. Het waaide stevig genoeg.”

Stokstijf

De werkelijkheid bleek echter een stuk angstaanjagender te zijn. “Toen ik weer opkeek, zag ik een slang die al half was gepasseerd. Ik zag de staart tussen haar benen, volgens mij heeft dat reptiel zelfs haar schoenen aangeraakt. Mijn eerste reflex was om er naar toe te lopen en haar op te tillen. Maar dan zou de slang kunnen terugkomen. Ik bleef daarom stokstijf staan en gelukkig heeft Molly precies hetzelfde gedaan.”

Foto’s

Niet veel later stapten haar oudste kinderen uit de bus. ‘’Ik riep dat ze meteen in de auto moesten gaan zitten. Mijn oudste zoon Imogen (13) vroeg meteen of er een slang was en of die niet toevallig op een van mijn foto’s stond.” Toen Bianca later de foto’s terug bekeek, zag ze pas waar haar dochter aan was ontsnapt. “Echt angstaanjagend, gelukkig was het in een paar seconden voorbij. De kinderen weten wat ze moeten doen als ze een slang zien, maar Molly is daar nog te klein voor natuurlijk.”

Winterslaap

Een trauma zal de kleine Molly er echter niet aan overhouden. “Toen ze naar de foto keek, zei ze alleen maar: ‘Dat ben ik’. Ze heeft geen flauw idee wat er gebeurd is en dat is maar goed ook. We zullen voortaan nog veel meer opletten als we buiten zijn. En foto’s durf ik pas weer te nemen als het frisser begint te worden (en de slangen dus hun winterslaap houden).

Bron: News.com.au. Beeld: Facebook