Meisje (12) overleden na dramatisch ongeluk met brommobiel

2 dagen nadat ze in een brommobiel in een sloot was beland, is een 12-jarig meisje overleden aan de gevolgen van het ongeluk.

Op een afgelegen weg in Zeewolde reed het meisje samen met haar 16-jarige zus in een 45-kilometerwagentje. Door een nog onbekende oorzaak kwamen ze in het water terecht. De meisjes werden door omstanders uit het water gehaald en met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.

Onderkoelingsverschijnselen

Het 12-jarige meisje raakte zwaargewond. Gisteren overleed ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Haar 16-jarige zus, die de brommobiel bestuurde, liep onderkoelingsverschijnselen op.

Onderzoek

Ze heeft inmiddels het ziekenhuis verlaten en is opgevangen door haar familie. Hoe de meisjes met de brommobiel in het water terecht zijn gekomen, onderzoekt de politie nog.

