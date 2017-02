Vreselijk: meisje (4) overlijdt nadat ze is geschopt door moeder

Een meisje (4) uit de Amerikaanse staat Maryland is overleden nadat ze door haar 20-jarige moeder is geschopt. De reden? Ze had haar tanden niet had gepoetst.

Volgens de Amerikaanse politie heeft Iris Hernandez-Rivas toegegeven haar dochtertje Nohely in haar maag te hebben geschopt, schrijft De Telegraaf. De moeder zit vast op verdenking van onder meer kindermishandeling.

Douchen

De moeder vertelde aan de politie dat haar dochter naar de badkamer was gegaan om te douchen. Een kwartier later vond ze haar roerloos in bad. Vervolgens wachtte de moeder een uur voordat ze het alarmnummer belde.

Hoofdletsel en kneuzingen

In zorgwekkende toestand kwam het meisje aan in het ziekenhuis. Daar constateerden de artsen hoofdletsel en diverse kneuzingen. Dat hoofdletsel zou Nohely volgens de moeder hebben opgelopen toen ze na een trap in haar maag met haar hoofd tegen de wand klapte. De kneuzingen had het meisje al eerder opgelopen als gevolg van mishandeling met een riem.

Aanklachten

Autopsie moet uitwijzen wat de precieze doodsoorzaak is. De uitkomst daarvan zou kunnen leiden tot zwaardere aanklachten tegen de moeder.

Bron: De Telegraaf, beeld: Shutterstock