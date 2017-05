Meisje (7) krijgt hartverwarmende reacties op nieuwe prothese

De Britse Anu was flink zenuwachtig toen ze voor het eerst op school moest verschijnen met haar nieuwe prothese. Want hoe zouden haar klasgenootjes reageren? Haar zorgen bleken echter voor niks te zijn: toen ze op school arriveerde werd ze overspoeld met knuffels en complimentjes.

De 7-jarige Anu draagt al bijna haar hele leven een beenprothese. Onlangs kreeg ze een blade-prothese waarmee ze voor het eerst kan rennen en aan allerlei activiteiten kan meedoen.

Onzeker

Het meisje was helemaal in de wolken met haar nieuwe ‘been’, maar was erg bang voor de reacties die ze op school zou krijgen. Haar nieuwe prothese was immers veel duidelijker te zien in haar uniform. Toen Anu ietwat onzeker op school verscheen, reageerden haar klasgenootjes echter op de liefste manier.

Groepsknuffel

In de video is te zien hoe Anu het schoolplein oploopt en direct wordt omringd door haar vriendinnetjes. “Is dat je nieuwe roze been?” vraagt een van de meisjes, terwijl een ander klasgenootje alleen maar “wow!” kan zeggen. Anu wordt vervolgens verrast met een groepsknuffel, waarna ze samen met haar klasgenootjes trots over het schoolplein rent.

Bron: The Independent. Beeld: KIJK/iStock