Meisje steelt windgong om verdrietige reden

Als iemand iets van je steelt, is het meer dan logisch dat je boos bent. Maar dat geldt niet voor Chrissy Reitz. Nadat zij een excuusbriefje vond, brak haar hart. Wij snappen waarom. Zelfgeschreven briefjes van kinderen kunnen je echt ontroeren (zoals ook in de video hierboven).

Toen Jake erachter kwam dat zijn zusje een windgong uit iemands tuin had gestolen, wist hij niet goed hoe hij dat moest oplossen. Hij besloot een briefje te schrijven, waarin hij zijn verontschuldigingen aanbiedt. In het briefje zegt hij dat hij en zijn zusje spijt hebben van het stelen. De windgong met vlinder deed zijn zusje denken aan hun moeder. Zij is overleden en hield erg van vlinders.

Moeder verloren

Jake eindigde zijn briefje met: “Sorry. Dit is het enige geld dat ik heb. Wees alsjeblieft niet boos.” Ter verontschuldiging heeft Jake ook 5 dollar bij het briefje gevoegd. In een Facebookbericht met een foto van het briefje, laat Chrissy weten absoluut niet boos te zijn. Zij verloor haar moeder toen ze vijf was en kan Jake en zijn zusje goed begrijpen. In het bericht op Facebook vraagt ze Jake nog eens langs te komen. Ze heeft in totaal drie windgongen en Jake mag er zelf ook een hebben. En hij krijgt zijn geld dan gewoon terug.

Vergeven

De foto van het excuusbriefje van Jake dat Chrissy op Facebook kreeg al 2.400 likes en is al bijna 800 keer gedeeld. Al die aandacht doet haar niet zoveel. Ze wil gewoon graag dat Jake weer langskomt voor de windgong. Chrissy zegt dat ze niet anders kan dan zijn zusje vergeven en Jake bedanken voor zo’n lief briefje.

