Mel Gibson (61) is voor de negende keer vader geworden

Acteur Mel Gibson is op 61-jarige leeftijd voor de negende keer vader geworden. Vriendin Rosalind Ross (26) is afgelopen zondag bevallen van een zoontje, meldt het tijdschrift People.

Het mannetje heeft de naam Lars Gerard Gibson gekregen en het is het eerste kindje van de acteur en de schrijfster, die sinds 2014 een stel zijn. De Amerikaanse acteur heeft 6 zoons en een dochter uit zijn huwelijk met Robyn Gibson, dat 26 jaar duurde. Later kreeg hij nog een dochter met een Russische pianiste.

