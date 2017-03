Melania Trump doet voor ’t eerst vrijwilligerswerk in New York

Melania Trump heeft voor het eerst haar beste beentje voorgezet in New York als First Lady. Ze las een middag kinderen voor in het Presbyterian ziekenhuis.

“Ik wil graag dat jullie veel lezen”, zei ze tegen de kindjes. “Denk erover na wat je later wilt gaan doen in je leven.”

Ze las de kinderen voor uit een boek van Dr. Seuss, waarvan ze een genereuze hoeveelheid had meegenomen om uit te delen.

Voorlezen

Een dag eerder was Melania in Washington, waar haar man Donald voor het eerst het parlement toesprak als president. De First Lady bracht toen een deel van haar dag door in het Children’s National. Daar las ze ook voor:

Thank you for welcoming me @ChildrensHealth. My prayers and thoughts are with all of the children and families. #GROWUPSTRONGER pic.twitter.com/J8JoFTXniw — Melania Trump (@FLOTUS) March 1, 2017

Bron: Daily Mail. Beeld: Getty