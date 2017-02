Het was al eerder bekend dat Melania Trump op korte termijn niet haar het Witte Huis zou verhuizen, maar nu zijn er berichten dat de president het rijk misschien wel voor de komende 4 jaar alleen heeft (tekst gaat verder onder video).

Melania Trump zou nog niet helemaal zeker weten of ze wel of niet naar het Witte Huis wil verhuizen en denkt erover om permanent met haar zoon Barron in New York te blijven. Nooit eerder woonde de first lady niet in het Witte Huis. In eerste instantie zouden de twee alleen dit schooljaar nog in New York blijven en dan naar Washington DC verhuizen, maar nu zijn er berichten dat het nog alle kanten op kan. Barron zou de doorslaggevende factor zijn.

Weekenden

In de weekenden zouden de twee dan wel afreizen naar het Witte Huis, maar dit weekend lieten ze al verstek gaan. In New York is Melania wel heel druk en voornamelijk bezig om haar netwerk uit te breiden met mensen met hoge, belangrijke functies.



Bron: Telegraaf.nl. Beeld: ANP.