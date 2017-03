Mélanie (21) met down is weervrouw voor een dag

De Franse nieuwskijker werd gisteravond verrast met een heel leuke, tijdelijke weervrouw: Mélanie. De 21-jarige heeft het syndroom van Down en had één grote wens: het weer presenteren. En dat is, zoals je in bovenstaande video kunt zien, heel goed gelukt.

Via een Facebookbericht riep ze mensen op haar te helpen om haar droom waar te maken. Bij 100.000 likes op haar pagina zou ze zelf tv-zenders gaan bellen om te vragen of ze het weer mocht presenteren. Tot haar grote verbazing had ze de likes binnen 2 dagen binnen én belde de weervrouw Anaïs van France 2.

LEES OOK:

Bron: NOS, France 2. Beeld: Kijk.nl