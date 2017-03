Melissa McCarthy is meer dan 20 kilo afgevallen en ziet er fantastisch uit

Melissa McCarthy – ook wel bekend als Sookie in Gilmore Girls (zie video) – heeft 2 kinderen, een drukke carrière én ze heeft ook nog tijd gevonden om de strijd tegen de kilo’s aan te gaan.

De actrice is heel open over haar gewicht en over de manier waarop ze fit en gezond blijft. In 2016 is ze fanatiek begonnen met afvallen en inmiddels is ze al meer dan 20 kilo kwijt. Ze zat heel erg met haar gewicht en wilde niet langer obsessief met haar gewicht bezig zijn. Dat bleek te werken. “Ik wilde me er niet langer zorgen over maken en ik denk dat het voor mij heel goed heeft gewerkt om er wat rustiger mee om te gaan”, vertelt de vrouw aan People. En dat het heeft gewerkt is duidelijk te zien, wat ziet ze er prachtig uit:

Wát een verschil met 3 jaar geleden:

Bron: Drozthegoodlife.com. Beeld: Brunopress, Getty.