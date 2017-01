Melyssa (3) kan eindelijk weer kind zijn nadat artsen tumor van 2,25 kg verwijderen

Melyssa Delgado Braga (3) uit het Braziliaanse Sao Paolo heeft al jaren myxoom: een zeldzame goedaardige tumor, die ervoor zorgt dat er nieuw weefsel groeit op onverwachte plaatsen. Het meisje liep hierdoor rond met een gezwel aan de onderkant van haar gezicht, die bijna haar volledige kaak had weggevreten.

Dankzij een operatie is het meisje nu eindelijk verlost van de tumor. Ze is nu aan het herstellen in een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Louisiana. Haar ouders hopen dat dit een nieuwe start kan zijn voor hun dochtertje: ”Nu kan ze echt kind zijn.”

Groot gezwel

Bij myxoom groeit er normaal gesproken weefsel in de linkerboezem van het hart, maar bij Melyssa was dit niet het geval. Het gezwel had bij haar een opvallende vorm aangenomen op de onderkant van haar gezicht. ”Wat zo’n myxoom veroorzaakt, is niet bekend”, legt Lisa Babin van het Lousiana State University Health Sciences Center uit aan CNN. ”Zulke tumoren komen meer voor bij vrouwen dan bij mannen en ongeveer 10% daarvan zijn genetisch erfbaar. Het komt ook vaker voor bij kleine kinderen.”

Amper ademhalen

De tumor zelf was niet kwaadaardig, maar de plek en de afmetingen zorgde voor heel wat extra problemen, die op langere termijn levensbedreigend konden zijn. Zo woog de tumor maar liefst 2,25 kilogram, terwijl het meisje zelf amper 11 kilogram woog. De tumor had niet alleen bijna haar volledige kaak weggevreten, het meisje kon ook nog eens amper ademhalen. De tumor duwde haar tong tegen de achterkant van haar keel. ”Ze kan ook niet goed eten, als ze niet oppast zal ze ondervoed raken”, vertelde haar moeder op YouTube.

Trage dood

Babin bevestigt dit op de nieuwssite KSLA: ”De meeste patiënten met zo’n myxoom sterven een trage dood door een combinatie aan ondervoeding en te weinig ruimte in de luchtwegen.” Voor Melyssa liep het gelukkig anders af. Toen de Braziliaanse dokter Celso Palmieri het verhaal van het meisje las in een Braziliaanse krant, besloot ze om haar in de Verenigde Staten te gaan helpen. Ze nam contact op met haar familie via social media en stuurde de ouders door naar haar collega Dokter Ghali, een expert op dat gebied.

Geldinzameling

Dankzij een oproep konden Melyssa’s ouders uiteindelijk duizenden dollars inzamelen om haar naar Amerika te brengen voor een operatie. Op 20 december ging het meisje onder het mes. De artsen hadden meer dan 10 uur nodig om het gezwel te verwijderen. Ze haalden het grootste deel van de tumor weg en reconstrueerden haar kaakbot met een titanium plaat.

”Eindelijk echt kind zijn”

Melyssa is nu aan het herstellen in een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Louisiana. Ze kan inmiddels haar volledige tong al gebruiken. Ze zal in de toekomst waarschijnlijk nog meer operaties moeten ondergaan, maar de belangrijkste operatie heeft ze in ieder geval al achter de rug. ”Ik kan moeilijk uitleggen hoe blij ik ben met alles wat de dokters al konden doen voor mijn dochter en dat in minder dan een maand tijd”, zegt de vader van het meisje aan KSLA. ”Nu kan ze eindelijk echt kind zijn en krijgt ze een nieuwe kans om gewoon mee te spelen met alle andere kindjes.”

Libelle is ook te vinden op WhatsApp! Meld je gratis aan.

LEES OOK:

Bron: KSLA News/CNN. Beeld: KIJK.