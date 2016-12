Dit zijn de meest memorabele momenten van de prinsesjes in 2016

Sinds de jongste dochter van Máxima en Willem-Alexander 13 jaar geleden geboren werd, verschijnen de prinsesjes geregeld in de media. En dat levert vaak leuke, ontroerende en grappige momenten op. Zo ook dit jaar. We hebben de opvallendste gebeurtenissen uit 2016 op een rijtje gezet.

De skivakantie

In februari brak de middelste dochter, Alexia, haar been tijdens het skiën. Het gezin was in het Oostenrijkse Lech, waar Alexia door het ski-ongeluk haar rechterbovenbeen brak. Per helikopter werd ze naar het ziekenhuis vervoerd, waar ze geopereerd werd.

Na een aantal dagen mocht ze het ziekenhuis verlaten en vloog ze met haar ouders terug naar Nederland. Voorspeld werd dat haar herstel wel een paar maanden kon duren.

Natuurlijk werd ook dit jaar tussen het skiën door tijd vrijgemaakt voor het jaarlijkse fotomoment. Ook prinses Beatrix was, als stralende oma, aanwezig.

Koningsdag

Een primeur tijdens afgelopen Koningsdag! De prinsesjes gaven voor het eerst een interview live op televisie. Ze vertellen over hun dag en Alexia vertelt over het ski-ongeluk dat ze had in februari.

Ook Shownieuws wist de meisjes voor de camera te krijgen.

De verjaardagen

De meiden werden dit jaar natuurlijk alle drie weer een jaartje ouder. Ariane werd 9 en had een heel gewoon kinderfeestjes, net als iedereen.

Amalia werd alweer 13. In dit filmpje wordt teruggeblikt op haar leven. Mooie beelden!

Rio de Janeiro

Ons koningshuis is groot sportfan en dus mocht het gezin niet ontbreken in Rio, tijdens de Olympische Spelen. Ze zagen live hoe turnster Sanne Wevers goud won. Kijk de meiden eens juichen.

Pech!

In juli vond de jaarlijkse zomerfotosessie plaats. Prinses Amalia verscheen op krukken: ze had haar enkel verstuikt. Geen drama, aldus vader Willem-Alexander, die ook vertelde dat hij het vooral belangrijk vindt dat zijn dochters het goed doen op school en lekker in hun vel zitten.

Op schoolreisje

Het kost wat moeite en de nodige beveiliging, maar de prinsesjes gaan net als hun leeftijdsgenootjes gewoon mee op schoolreisje. Prinses Ariane ging dit jaar naar Drievliet.

Springruiterdebuut

In juni maakte prinses Amalia in het diepste geheim haar debuut als springruiter. Willem-Alexander was aan het werk, moeder Máxima was wel aanwezig. Bijzonder: ook haar Argentijnse opa en oma waren van de partij. Amalia legde het parcours foutloos af.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP