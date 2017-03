Geen enkele man staat in metro op voor hoogzwangere vrouw

Dat je soms moet staan als je veel met het openbaar vervoer reist, is onvermijdelijk. Tenzij je zwanger bent, dan staan mensen wel voor je op, toch? Niet dus, zo ondervond de Amerikaanse Yvonne Lin.

Yvonne is moeder van 2 kinderen en reist geregeld met de metro in New York. Tijdens haar 1e zwangerschap viel haar op dat dames over het algemeen wél opstonden als ze binnenkwam met haar zichtbaar zwangere buik, maar mannen níet. Dat zette haar aan het denken: ze besloot dat, mocht er toch een man opstaan, ze hem zou belonen met een briefje. Dat moment kwam echter nooit.

Experiment

Toen ze eenmaal opnieuw zwanger was, besloot Yvonne haar experiment weer op te pakken. Dit keer bleef het niet bij een briefje, maar liet ze een heuse trofee maken met daarop de tekst: “Voor de 1e man die zijn zitje afstond aan een vrouw die voor de 2e keer zwanger was.”

Winnaar

Gelukkig mocht ze haar beloning deze zwangerschap wél overhandigen. Toen ze 8 maanden zwanger was, stond een man op met de woorden: “Neem alstublieft mijn zitje. Ik zag net dat je hoogzwanger bent.” Ze gaf de man zijn prijs en maakte een foto van hem, die ze op Instagram zette. “This guy is the winner!“, schreef ze erbij.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock, Instagram