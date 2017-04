Michelle Obama verklaart haar boze blik tijdens inauguratie Donald Trump

De inauguratie van Donald Trump afgelopen januari was veelbesproken. Niet alleen omdat het voor velen een verrassing was dat Trump de verkiezingen had gewonnen en omdat we afscheid moesten nemen van de Obama’s. Ook Michelle Obama’s gezicht was onderwerp van gesprek.

Dat stond namelijk op z’n zachtst gezegd nogal chagrijnig. Er kon die dag niet vaak een glimlach vanaf en dat bleef niet onopgemerkt.

Veel mensen dachten dat Michelle uit afkeer tegen Donald Trump zo’n gezicht trok en dat ze duidelijk wilde maken dat ze op dat moment liever ergens anders was. Maar dat ligt toch wat anders. Tijdens een conventie in Orlando vertelt ze dat ze gewoon emotioneel was: die dag betekende het einde van een tijdperk. Ze zou afscheid moeten nemen van het Witte Huis en haar man van het presidentschap. Om te voorkomen dat ze tranen in haar ogen zou krijgen, staarde ze voor zich uit. Dus niet omdat ze het Trump niet zou gunnen.

Geen president

Naast deze verklaring benadrukte ze daarnaast dat ze niet voor het presidentschap zal gaan in 2020. Ze wil haar kinderen niet nog een keer vragen dit opnieuw te doen.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Getty Images